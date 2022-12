Eventi e scadenze: settimana del 26 dicembre 2022

Juventus

(Teleborsa) -Australia - Borsa di Sidney chiusa per festivitàInghilterra - Borsa di Londra chiusa per festivitàStati Uniti - Borsa di New York chiusa per festivitàGermania - Borsa di Francoforte chiusa per festivitàSpagna - Borsa di Madrid chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàFrancia - Borsa di Parigi chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festivitàItalia - Borsa di Milano chiusa per festivitàInghilterra - Borsa di Londra chiusa per festivitàCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàAustralia - Borsa di Sydney chiusa per festivitàHong Kong - Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Assemblea: BilancioBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaMEF - Asta BOT - BTP ShortTesoro - Asta BOT - BTP ShortMEF - Asta medio-lungoTesoro - Asta medio-lungo- Risultati di periodoAustralia - Borsa di Sydney chiusa per festivitàInghilterra - Borsa di Londra chiusa per festivitàCorea del Sud - Borsa di Seoul chiusa per festività