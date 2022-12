Alla continuità territoriale con la Sardegna mancano i voli da Alghero

(Teleborsa) - Nella sede dell’assessorato dei Trasporti della Regione Sardegna a Cagliari si sono svolte le operazioni di apertura delle buste relative allein continuità territoriale da e per la Sardegna per il periodo dal 17 febbraio 2023 al 26 ottobre 2024.Solo quattro delle cinque rotte hanno ricevuto offerte da parte di tre compagnie aeree. Nessuno, infatti, si è messo in gara per i collegamenti dadiretto a Roma Fiumicino e Milano Linate. Per i voli trae Roma hanno avanzato offerte ITA Airways e Volotea, la sola ITA si è proposta sulla rotta tra Cagliari e Milano Linate. Da Olbia concorrono ai voli con Roma Fiumicino i vettori Volotea e Aeroitalia, mentre per quelli con Milano Linate sono in corsa ITA e Aeroitalia. Verificare le rispettive documentazioni, saranno poi valutate le offerte economiche, per arrivare all’aggiudicazione provvisoria entro fine anno.Per quanto riguarda i voli in continuità territoriale da Alghero, l’assessore sardo dei Trasporti, Antonio Moro ha comunicato di essersi già attivato cone il ministero dei trasporti per avviare una procedura d’urgenza che ne garantisca lo svolgimento.