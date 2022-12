Cina stretta nella morsa di una nuova ondata di Covid-19

(Teleborsa) -, dove si stima che 1 cinese su 5 abbia contratto il virus, in seguito alla, che le autorità sanitarie stanno portando avanti su ordine del governo, contestato proprio per la politica intransigente contro il coronavirus. Fra le ultime misure annunciate anche la recentissimaEppure si stima che, dopo la revoca delle misure straordinarie decisa da Pechino, siano stati. Le infezioni ammonterebbero infatti aed il picco massimo sarebbe stato raggiunto martedì scorso con 37 milioni di persone contagiate. Numeri da capogiro, diffusi in una riunione a porte chiuse del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie,giornalmente dalle statistiche della, che segnalano solo alcune migliaia di casi, in gran parte asintomatici.Il tasso di diffusione del virus sarebbe in costante aumento e gli, mentre si guarda al raggiungimento del. Per questo motivo e per la presunta mancanza di trasparenza delle statistiche ufficiali,sono tornati a, poiché un'epidemia fuori controllo in Cina potrebbe avere implicazioni globali, proprio come avvenuto con la prima ondata pandemica.Questa nuova ondata di contagi, anche con misure anti-Covid più blande e senza i ripetuti lockdown sperimentati nei mesi scorsi, potrebbe avere anche, con impatti sulla- diversi distretti industriali sono alla paralisi - e rifessi negativi sulla