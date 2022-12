Ferrero tratta l'acquisizione della napoletana Fresystem

(Teleborsa) - Il gruppo, produttore della Nutella, starebbespecializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti da forno surgelati, dolci e salati. Lo scrive il Messaggero, sottolineando che le due realtà "stanno negoziando i valori della transazione che dovrebbe".Con una capacità produttiva annua di oltre 40.000 tons, oltre 1 milione di pezzi al giorno per più di 400 referenze in totale, Fresystem si descrive come il "". Secondo quanto si legge sul sito dell'azienda, la produzione prevede due linee: una divisione copacker per la produzione conto terzi, capace di assicurare grandi volumi, qualità costante e elevata e la possibilità di personalizzare i prodotti; e una divisione commerciale diretta, con marchio "Cupiello". IlPochi giorni faha comunicato di aver registrato unadel 6,6% a valore, con un fatturato al 31 agosto 2022 di circa 1,65 miliardi di euro (vs. 1,54 al 31 agosto 2021) e un utile di esercizio di 32,6 milioni di euro (vs. 36,5 al 31 agosto 2021). Il gruppo di Alba ha anche: investiti 142 milioni di euro nell'esercizio nei 4 poli produttivi (Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano) e incremento dell'organico di 224 unità (+3%).A inizio dicembre Ferrero ha annunciato una. Il gruppo italiano ha infatti siglato un accordo per l'acquisizione di Wells, la più grande azienda di gelati a conduzione familiare al mondo, che opera con i marchi Blue Bunny, Blue Ribbon Classics, Bomb Pop e Halo Top.