ITA, Corte dei conti dà via libera a nuovo Dpcm per privatizzazione

(Teleborsa) - Via libera dellaalla registrazione delper modificare la procedura della privatizzazione di. L'ok al decreto della Presidenza del Consiglio, che era stato approvato il 21 dicembre, è arrivato il 23 dicembre e trasmesso alla Pec richiedente lo stesso giorno subito dopo le 18 con protocollo 61453.Volto a velocizzare la cessione, il decreto conferma i soggetti che hanno partecipato alla precedente procedura e, contestualmente, elimina il vincolo per il Tesoro di cedere la maggioranza della società. Previsto l'aumento di capitale per entrare nell'azionariato di Ita e il mantenimento della maggioranza da parte del Tesoro.Si definirà, così, a breve il futuro della compagnia aerea, per cuista preparando l'offerta.