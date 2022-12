Manovra all'ultimo miglio: approdo in Senato oggi alle 14

(Teleborsa) -con l'obiettivo diper evitare il temutissimo esercizio provvisorio., all'alba della Vigilia di Natale, con 197 voti a favore e 129 contrari,, che dovrà approvarlo senza modifiche entro giovedì, per fare poi un secondo passaggio velocissimo a Montecitorio.Preceduta dalla riunione dei capigruppo alle 13,per l'avvio della sessione d bilancio. Si parte con le comunicazioni del Presidente Ignazio La Russa.La Manovra da 35 miliardi di euro rappresenta un, ma ciascuna parte ha dovutodi fronte a risorse sempre troppo scarse. Così la norma saltata per portare la soglia dio le limitazioni apportate adIn compenso la Manovra contiene alcune delle misure bandiera di ciascun partito, anche se appena accennate, come lacaldeggiata dalla Lega e lo stop alla Legge Fornero con, altra misura temporanea prima di prendere in mano il capitolo della riforma pensionistica. E poi ancora ci sono ile la. Anche gli azzurri hanno riportato delle piccole vittorie come l'aumento delle, uno sforzo in più rispetto alla semplice rivalutazione dell'assegno, in attesa di fare il salto in lungo a 1000 euro entro la fine della legislatura. E poi, ancora, lasino a 8mila euro per chi assume giovani under 35.Di tutto questo parlerà a Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa di fine anno, per fare un primo bilancio dei primissimi mesi del governo, alla luce anche della, che resta in primo piano, per capire se l'approvazione del "price cap" al prezzo del gas darà i suoi effetti e come terminerà l'inverno. Per questo un paio di miliardi sono stati "risparmiati" durante l'esame della Manovra alla Camera in vista di un. Fra le primissime sfide dei mesi a venire anche la questione della, che potrebbe avvenire con la clausola che l'Italia non vi farà mai accesso.