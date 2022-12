Opening Bell stonata per Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Alphabet

Tesla Motors

Netflix

(Teleborsa) - Partenza sottotono per la borsa di Wall Street nell'ultima settimana dell'anno. I mercati globali hanno accolto positivamente la decisione delle autorità cinesi di allentare le restrizioni anti-Covid e di eliminare la quarantena per i cittadini cinesi e stranieri provenienti dall'estero, a partire da gennaio.Sullo sfondo restano tuttavia le preoccupazioni che il nuovo anno possa essere quello di recessione, negli Stati Uniti, dopo che i recenti dati come il PIL migliore delle attese ed i sussidi di disoccupazione più bassi del previsto hanno confermato che l’economia statunitense può sostenere la stretta monetaria della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a -0,02% mentre cede alle vendite l', che retrocede a 3.828 punti. In rosso il(-1,08%); con analoga direzione, leggermente negativo l'(-0,56%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500.In questaper la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva., con un aumento dell'1,76%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,76%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,94%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 8%; preced. 10,4%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (atteso -0,6%; preced. 0,1%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1%; preced. -4,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 216K unità).