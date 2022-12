Precariato, Anief: 9 milioni di euro restituiti al personale per mancata adesione alle norme UE

(Teleborsa) - L’anno che sta volgendo al termine ha fatto registrare un record: a seguito delle condanne dei giudici, che si sono dovuti pronunciare sui ricorsi promossi da, lo Stato ha paga la cifra tonda di, con una motivazione di base: l’ostinarsi a volere continuare a violare le norme europee.“Questi risarcimenti – commenta, presidente nazionale Anief – ci rincuorano, perché significa che quella intrapresa è la direzione giusta, sempre a difesa dei. Allo stesso tempo, però, c’è da riflettere, perché sempre più spesso la tutela del personale passa sempre più per i tribunali e non per le vie legislative. Quelli che presentiamo sono i numeri veri, riguardanti casi e lavoratori reali che hanno portato a termine il loro obiettivo di giustizia avvalendosi dei ricorsi prodotti dai legali del nostro”.Circa; nove milioni di euro il risarcimento disposto dai Tribunali del Lavoro;, in media, è la quota dela ogni associato precario o di ruolo iscritto all’Anief e ricorrente in base a cause promosse su abuso dei contratti a termine, scatti di anzianità negati ai supplenti, mensilità estive non pagate pure se i contratti riguardano posti liberi, risarcimenti, ferie non godute e non monetizzate, salario accessorio (RDP per i docenti e CIA per il personale Ata), ricostruzione di carriera, gradone professionale, carta docenti estesa ai precari.Ci sono poiiscritte al ruolo nel 2022, 12 mila nuove richieste di adesione ai ricorsi promossi gratuitamente dal sindacato, sempre nell’anno che si sta per concludere. Mentre è di tre anni il tempo medio di attesa per ildelle somme spettanti tra ricorsi in primo grado, appelli ed esecuzioni, con rari ricorsi che giungono in Cassazione considerata la giurisprudenza favorevole. Invece il tempo minimo per arrivare a sentenza è di 4 mesi. Sono pari al 100% le vittorie ottenute con sentenza definitiva.