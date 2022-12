Wall Street prosegue a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) - Prosegue contrastata la borsa di Wall Street con gli investitori che da un lato hanno accolto positivamente la decisione delle autorità cinesi di allentare le restrizioni anti-Covid e di eliminare la quarantena per i cittadini cinesi e stranieri provenienti dall'estero, a partire da gennaio.Sullo sfondo restano tuttavia le preoccupazioni che il nuovo anno possa essere quello di recessione, negli Stati Uniti, dopo che i recenti dati come il PIL migliore delle attese ed i sussidi di disoccupazione più bassi del previsto hanno confermato che l’economia statunitense può sostenere la stretta monetaria della Federal Reserve.Tra gli indici statunitensi, ilche dello 0,35% a 33.320 punti, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 3.838 punti, sui livelli della vigilia. In rosso il(-1,11%); sulla stessa linea, in frazionale calo l'(-0,35%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,39%),(+1,50%),(+1,43%) e(+1,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,26%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.Tentenna, che cede lo 0,77%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+4,24%),(+3,77%),(+2,15%) e(+2,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,04%.Crolla, con una flessione del 7,95%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 6,87%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,76%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,8%; preced. -4,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 216K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,66 Mln barili; preced. -5,89 Mln barili)15:45: PMI Chicago (atteso 40 punti; preced. 37,2 punti).