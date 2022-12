Borse asiatiche in ordine sparso su incertezza Wall Street

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Seduta contrastata per la borsa die per le altre piazze asiatiche dopo il finale a due velocità messo a segno da Wall Street, la vigilia. L'entusiasmo per i piani di riapertura di Pechino è stato offuscato dalle vendite che si sono abbattute su Tesla e Apple, in scia alle preoccupazioni per le interruzioni delle loro attività produttive in Cina con l'aumento del numero di casi di Covid-19.L'indice giapponesesegna un calo dello 0,41%, mentre, al contrario, vendite diffuse su, che continua la giornata allo 0,88%.Positivo(+1,22%); pessimo il mercato di(-2,25%).Pressoché invariato(+0,06%); sotto la parità, che mostra un calo dello 0,35%.Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,43%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,2%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,1%.Il rendimento dell'scambia 0,46%, mentre il rendimento per ilè pari 2,89%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -3,2%)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 49,4 punti)01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,8 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 46,7 punti).