Chiusura in rosso per l'azionario europeo. Giù anche Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Amplifon

Recordati

Inwit

Buzzi Unicem

Saipem

Hera

CNH Industrial

Iveco

Sanlorenzo

Luve

CIR

Mutuionline

GVS

Ariston Holding

Juventus

Acea

(Teleborsa) -, in una seduta senza grandi spunti e in cui. Gli effetti sui mercati di queste notizie, dopo i primi rialzi in concomitanza del loro annuncio, non sono infatti facilmente decifrabili, e bisognerà aspettare settimane o mesi per comprendere se la Cina sarà efficace nella gestione di milioni di nuovi casi di coronavirus. Ilsulla diffusione di diverse varianti e su nuove ondate in Occidente, tanto che il ministro della Salute italiano ha disposto tamponi antigenici Covid-19 obbligatori e relativo sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,063. Lieve calo dell', che scende a 1.801,8 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,95%, scendendo fino a 77,98 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +213 punti base, con un lieve rialzo di 4 punti base, con il rendimento delpari al 4,64%.tentenna, che cede lo 0,50%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,39%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Sessione debole per il, che termina con un calo dello 0,36% sul, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 25.876 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Negativo il(-0,85%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo il(-0,23%).Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 0,82 miliardi di euro, in calo di 145,8 milioni di euro, rispetto ai 0,96 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,32 miliardi di azioni, rispetto ai 0,34 miliardi precedenti.di Piazza Affari,avanza dell'1,31%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dell'1,09%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,84%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,64%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,31%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,92%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,50%),(+1,69%),(+1,59%) e(+1,49%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,94%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,24%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,80%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,04%.