Dl sicurezza: in arrivo nuovo codice condotta per le Ong

(Teleborsa) - Sul tavolo del Consiglio dei ministri in programma nel tardo pomeriggio di oggi, con il nuovo codice per le Ong impegnate nellaDovranno aspettare ancora un po', invece, i provvedimenti in tema di violenza di genere e contrasto alle baby gang che - secondo quanto riporta il Corriere della Sera - saranno discussi la prossima settimana.Ad anticipare laè stato proprio il ministro dell'Internoche, in occasione della festa per il decennale di FdI, veva annunciato un "codice di condotta" per le Ong con "sanzioni più efficaci rispetto a quelle vigenti, che sono state depotenziate dal legislatore al punto che basta la visita di un medico a bordo per annullare. L'ipotesi su cui lavora il Viminale è che le organizzazioni umanitarie possano compiere un unico salvataggio, informando immediatamente le autorità e chiedendo l'approdo in un porto sicuro. Per rendere effettiva questa disposizione sarebbero anche vietati i trasbordi tra un'imbarcazione e l'altra. Ai migranti a bordo dovrà poi essere chiesto se intendano presentare domanda di protezione internazionale, affinché sia il Paese di bandiera della nave a farsene carico. A fronte di queste disposizioni stringenti sono anche previste sanzioni e sequestri amministrativi. Secondo Il Corriere della Sera, il provvedimento in tema di(da una sospensione di 20 giorni alla confisca della nave, con multe fino a 50mila euro).Come detto, sono destinate a slittare invece le decisionile cui misure andranno a integrare il Codice Rosso, riprendendo le fila del disegno di legge strutturato, nel corso della precedente legislatura, dalle ministreSi comincerà proprio dalla prevenzione, con l’ampliamento dei casi nei quali i questori possono emettere un provvedimento di ammonimento e con l’inasprimento delle pene per chi, già ammonito,In parallelo, l'esecutivo studia anche un piano per contrastare il fenomeno, in preoccupante crescita, delle baby gang con il Daspo urbano che -- impedirebbe di frequentare alcune aree, locali pubblici e zone della movida."Il ministro dell'Interno - ha detto Salvini alla vigilia del Cdm - sta lavorando a un decreto complessivo