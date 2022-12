Germania, RWE stipula maxi accordo di fornitura per GNL dagli Stati Uniti

RWE

(Teleborsa) -, il più grande produttore di elettricità della Germania, e, società nordamericana di infrastrutture energetiche, hanno firmato un. Ciò corrisponde rispettivamente a circa 30 carichi di GNL e circa 3 miliardi di metri cubi (BCM) all'anno di gas naturale. Il GNL sarà fornito dal terminale GNL di Port Arthur in Texas, Stati Uniti, che dovrebbe iniziare le operazioni nel 2027."La nostra partnership con Sempra, una delle aziende leader per le infrastrutture di GNL negli Stati Uniti, è un altroe quindi contribuisce a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento in Europa su un base a lungo termine", ha commentato Andree Stracke, CEO di RWE Supply & Trading.Oltre all'approvvigionamento di forniture di GNL, RWE è anche coinvolta nella. Per conto del governo tedesco, RWE ha noleggiato due cosiddette "Unità di stoccaggio e rigassificazione galleggianti" (FSRU) e ne gestirà una a Brunsbuttel, vicino ad Amburgo, a partire da gennaio 2023. Le prime consegne di GNL sono già state contrattualizzate.Sempra ha recentemente annunciato di avercon, INEOS edper la vendita e l'acquisto di circa 7,3 Mtpa di GNL dal proposto progetto di Fase 1 del terminale GNL di Port Arthur. L'azienda statunitense è concentrata sul completamento delle restanti fasi necessarie per raggiungere l'obiettivo di prendere una decisione finale di investimento per la Fase 1 del progetto di liquefazione nel primo trimestre del 2023, con le"Non potremmo essere più entusiasti di finalizzare il nostro accordo con RWE mentre continuiamo a sostenere la sicurezza energetica e gli obiettivi ambientali dei nostri clienti europei - ha affermato Justin Bird, CEO di Sempra Infrastructure - A causa delle sue dimensioni, posizione e stato di autorizzazione,con quasi tutta la capacità di prelievo prevista per la Fase 1 ora sotto accordi a lungo termine con alcune delle principali società energetiche globali".