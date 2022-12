La Fashion Tech Eligo debutta su Euronext Growth Milan

Eligo

(Teleborsa) -, Fashion Tech Company fa il suo debutto oggi sul Segmento Professionale di Euronext Growth Milan. La società offre un servizio innovativo di Personal Styling che accompagna l’utente nelle scelte di acquisto all’interno di un marketplace dedicato alle eccellenze del Made in Italy.Eligo, che ha sviluppato un innovativo canale di vendita con una customer experience coinvolgente e interattiva, rappresenta lasul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 189 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.Laall’IPO di Eligo è pari a 13,9 milioni di euro.Ilè stato fissato a 2,35 euro.che punta ad espandere il modello di business applicandolo a diversi settori verticali quali Beauty, Home, Lifestyle - commenta-. Attraverso la piattaforma proprietaria E.L.S.A. miriamo ad intercettare brand italiani indipendenti e di nicchia, offrendo una maggiore forza commerciale per proporsi attraverso i nuovi canali digitali del marketing grazie alle nostre competenze tecnologiche per competere sulle nuove piattaforme globali. Infatti,, in grado di trasformare l’esperienza di acquisto online e il modo di lavorare della forza vendita, garantendo connessione e scalabilità del modello di business. In particolare, l’operazione di quotazione permetterà di rafforzare il nostro brand e quello dei marchi del Made in Italy, incrementare lo sviluppo sul mercato estero, sviluppare ulteriormente la piattaforma digitale proprietaria ed espandere la community di personal stylist".