Wall Street chiude contrastata

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Verizon Communication

Caterpillar

Chevron

Nike

Walt Disney

Apple

Goldman Sachs

Walgreens Boots Alliance,

Baidu

JD.com

NetEase

Pinduoduo, Inc. Sponsored Adr

Tesla Motors

Moderna

Lucid Group,

Nvidia

(Teleborsa) - Finale contrastato a Wall Street, la vigilia, dove l'entusiasmo per i piani di riapertura di Pechino è stato offuscato dalle vendite che si sono abbattute su Tesla e Apple, in scia alle preoccupazioni per le interruzioni delle loro attività produttive in Cina con l'aumento del numero di casi di Covid-19.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 33.242 punti, mentre, al contrario, in lieve calo l', che archivia la giornata sotto la parità a 3.829 punti. In rosso il(-1,48%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,62%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,19%),(+1,36%),(+1,26%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,86%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,39%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,02%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,83%.Tra i(+4,36%),(+4,18%),(+2,88%) e(+1,39%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -11,41%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,50%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,46%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,14%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -0,8%; preced. -4,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 216K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,66 Mln barili; preced. -5,89 Mln barili)15:45: PMI Chicago (atteso 40 punti; preced. 37,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 46,2 punti).