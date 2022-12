Eurolistini in ordine sparso

TIM

(Teleborsa) - Lasi conferma anche al giro di boa tra i listini azionari del Vecchio Continente dopo un avvio cauto. A preoccupare gli investitori è ancora l’, mentre gli operatori attendono il dato sulle. Intantoche lasciano presagire una partenza al rialzo, seppur cauta, per la borsa di Wall Street, più tardi.Sul fronte societario, occhi puntati oggi suin attesa del quarto ed ultimo tavolo tecnico previsto questo pomeriggio tra il governo e gli azionisti della società di tlc sulla rete unica. In rallysulle prospettive di un nuovo aumento dei tamponi anti-Covid per far fronte all'emergenza in Cina. Secondo gli analisti un nuovo ricorso ai test su larga scala in molti Paesi potrebbe rafforzare le stime per il 2023.Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,23%. In calo il rublo sui minimi da 8 mesi contro il dollaro , dopo le restrizioni all'export di petrolio e gas russo. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 77,73 dollari per barile, con il focus degli addetti ai lavori sulle riserve in USA Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +212 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,62%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,24%, resta vicino alla parità(-0,15%); piatta, che tiene la parità. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 25.872 punti. In frazionale progresso il(+0,39%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,37%).di Milano, troviamo(+1,68%),(+1,50%),(+1,23%) e(+1,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,01%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,28%),(+3,82%),(+2,47%) e(+2,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,64%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,77%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,62%.Tra lepiù importanti:09:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1%)09:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. 0,4%)10:00: M3, annuale (atteso 5%; preced. 5,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 216K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,52 Mln barili; preced. -5,89 Mln barili).