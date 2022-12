Franchetti annuncia nuove nomine: Colato Chief Technical Operations Officer e Zaccaro Dirigente

(Teleborsa) - Franchetti, gruppo attivo nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle grandi infrastrutture per la mobilità, annunciacon l’incarico die lanel ruolo di Transport sector leader a partire dal 1 gennaio 2023., ingegnere civile con unanel campo della progettazione civile, è stato in particolare responsabile del team di progettazione, ideazione e messa in opera delle cerniere del "MOSE" di Venezia.“Siamo molto lieti dare il benvenuto a Gian Paolo Colato, un professionista di grande esperienza e geniale che ha determinato il successo di un’opera fondamentale come il MOSE di Venezia", ha commentatoPresidente e Amministratore Delegato del Gruppo, dicendosi anche "orgoglioso" della nomina di Francesco Zaccaro che "è stato determinante nell’avviamento della sede romana"."Si tratta dinel processo di crescita e progressiva managerializzazione della società - sottolinea Franchetti - in linea con la strategia annunciata in sede di quotazione. Con la profonda esperienza e capacità tecnica il team si arricchisce di figure dirigenziali dedicate alla cura delle commesse in Italia e all’estero.e a fronte della crescente acquisizione di commesse e mandati da parte di concessionarie, operatori e investitori per unaper prevenire e gestire il progressivo deterioramento delle grandi opere".sarà responsabile dellasui progetti e i mandati di Franchetti, con particolare riferimento allo sviluppo dell’area dei servizi di ingegneria tradizionale e innovativa (per esempio structural health monitoring), si occuperàe promuoverne la crescita delle competenze tecniche. Nel ruoloPaolo Franchetti edel gruppo Michele Frizzarin.Francesco Zaccaro, ingegnere civile con oltre 40 anni di esperienza, è in Franchetti dal 2020 come collaboratore ed ha contribuito fattivamente alla apertura della Sede di Roma. Nel suo ruoloe sarà responsabile della progettazione trasportistica e della gestione della sede di Roma.