Giù Tokyo insieme al resto dell'Asia

(Teleborsa) - Seduta al ribasso per la borsa di, e per le altre piazze asiatiche dopo le vendite registrate a Wall Street, la vigilia, con gli investitori che anticipano la probabilità di un rallentamento dell'economia a livello globale, nel 2023.L'indice giapponesechiude con uno scarto percentuale dell'1,15%, mentre, al contrario, incolore(+0,05%), che continua la seduta sui livelli della vigilia.In rosso(-0,91%); sulla stessa linea, pessimo il mercato di(-1,55%).In lieve ribasso(-0,39%); con analoga direzione, in discesa(-0,89%).Poco mosso l', che scambia in ribasso dello 0,45%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,23%. La giornata del 28 dicembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%.Il rendimento per l'è pari 0,45%, mentre il rendimento deltratta 2,88%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 49,4 punti)01:30: PMI manifatturiero (preced. 48,8 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 46,7 punti).