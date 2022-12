HERA e Ascopiave sottoscrivono contratti per acquisizione 92% Asco TLC

Gruppo Hera

Gruppo Ascopiave

(Teleborsa) - Ile ilhanno sottoscritto in data odierna la documentazione che disciplinada Asco Holding e dalla C.C.I.A.A. di Treviso-Belluno. Il trasferimento delle azioni Asco TLC avverrà aldell’operazione, previsto nelQuestarappresenta unnell’evoluzione del portafoglio di attività di Ascopiave e del Gruppo Hera nel settore IT-TLC, in linea con i piani industriali dei due gruppi.L’operazione costituisce, in ragione del fatto che Asco Holding controlla Ascopiave, senza comunque esercitare rispetto a quest’ultima attività di direzione e coordinamento. L’operazione si qualifica come un’operazione di minore rilevanza e quindi non darà luogo alla pubblicazione di un documento informativo.