L'indice delle aziende sanitarie si è mosso in territorio positivo (+2,51%)

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

DiaSorin

Amplifon

Recordati

Philogen

GPI

Pierrel

(Teleborsa) - Forte rialzo per il, come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente delIlha chiuso a quota 230.682,6, in aumento di 5.646,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 788, dopo aver esordito a quota 776.Tra le azioni più importanti del comparto sanitario di Milano, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 4,06%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,65%.Bene, con un rialzo dell'1,59%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +3,08%.Nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,04%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,58%.