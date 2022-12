Meloni, conferenza stampa di fine anno: da PNRR a Covid, cosa ha detto

(Teleborsa) -la conferenza stampa "Queste le prime parole della Premierin apertura della conferenza stampa di fine anno, nel corso della quale ha parlato anche dellache, dopo l'ok definitivo del Senato,Pur investendosiamo riusciti a mantenere gli impegni presi”, ha detto Meloni sottolineando che la manovra "è stata approvata un giorno in anticipo rispetto a quelle degli ultimi due anni: al di là del legittimo dibattito e delle divergenze, c’è stata la volontà di lavorare bene e mantenere scadenze e impegni, ci siamo riusciti". "È stata approvata una legge di bilancio non facile”, unachiediamo a tutti di pagare il dovuto, con una maggiorazione, consentendo una rateizzazione. Abbiamo stralciato solo le cartelle inferiori ai mille euro con più di 7 anni perché costa più la riscossione che lo stralcio".- Confermo - dice Meloni - che intendiamo andare avanti, secondo direttrice che sono già abbastanza visibili in manovra: il taglio del costo del lavoro sul quale si deve fare molto di più. Abbiamo dato un segnale che è stato costosissimo. Abbiamo detto che l’obiettivo di legislatura è arrivare al taglio di 5 punti, vedremo se riusciremo a fare qualcosa in più o in meno”.SulOra arriva la parte complessa in cui questi obiettivi” del Pnrr “devono diventare cantieri e qui ci sono difficoltà anche perchè il Piano è stato scritto quando c’era un mondo abbastanza diverso. Oggi c’è lo strumento del RepowerEu che penso vada mediato col Pnrr per affrontare le priorità e affrontare l’aumento dei costi delle materie prime”. Così la premier Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa di fine anno in corso alla Camera. Meloni ha ricordato anche la “difficoltà in Italia nello spendere le risorse” spiegando che il nuovo Codice degli appalti potrebbe essere fondamentale “per spendere effettivamente le risorse. Non è non è un lavoro facile, ma è una occasione se riusciamo a spendere queste risorse dandoci delle priorità strategiche“.In caso di una nuova emergenza Covid con i casi provenienti dalla Cina "credo che la soluzione siano semprei controlli, quindi tamponi e mascherine, ma il modello di privazione delle libertà conosciuto in passato non mi è parsocosì efficace e lo dimostra bene il caso cinese", ha detto la Presidente del Consiglio. "Per il momento stiamo affrontando la questione- prosegue Meloni- in coerenza con quanto avevamo chiesto di fare in passato. Come ad esempio il tampone per chi arriva dalla Cina maquesta misura rischia di essere non efficace se non viene presa a livello europeo. Il ministro Schillaci mi dice che i casi rilevati sono varianti omicron già presenti in Italia e questo dovrebbe essere tranquillizzante.Infine, un passaggio che riguarda il futuro del giornalisti. "Considero molto positivamente gli stimoli lanciati dal Presidente dell’ordine sull’affrontare i problemi de. Credo che i giornalisti debbano fare il loro lavoro con responsabilità, ma in condizioni di libertà, di stabilità, con salari adeguati a questa responsabilità.