Notorious Pictures, Stefano Bethlen nominato Amministratore Delegato

Notorious Pictures

(Teleborsa) -, produttore cinematografico quotato sul mercato Euronext Growth Milan, comunica che in data odierna il Consiglio diAmministrazione hacon decorrenza 1° gennaio 2023.Bethlen, cui sono stati conferiti ampi poteri per la gestione operativa della società, approda a Notorious Pictures dopo aver rivestito il ruolo di direttore generale in Titanus e un’importante carriera in The Walt Disney Company Italia e come consulente e produttore indipendente di film italiani.L’odierno Consiglio ha altresì c, che detiene direttamente o indirettamente l’83% del capitale della società, di cui è socio di controllo,dall’Amministratore delegato.