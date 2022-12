Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street termina la seduta in ribasso mentre gli investitori aggiustano i portafogli in vista della chiusura d'anno e dopo l'allentamento delle restrizioni pandemiche da parte della Cina. Sul fronte macroeconomico, ancora in ribasso le compravendite di abitazioni per le quali è stato siglato solo il compromesso. Migliora invece nettamente l'indice FED di Richmond sullo stato del settore manifatturieroTra gli indici statunitensi, scambi in ribasso per ilche accusa una flessione dell'1,10%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 3.783 punti, in calo dell'1,20%. In rosso il(-1,32%); sulla stessa tendenza, in discesa l'(-1,15%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,07%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,55%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,19%.Tra idel Nasdaq 100,(+3,31%),(+2,90%),(+1,08%) e(+0,67%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,51%.Scende, con un ribasso del 4,44%.Crolla, con una flessione del 4,19%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,07%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 216K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,66 Mln barili; preced. -5,89 Mln barili)15:45: PMI Chicago (atteso 40 punti; preced. 37,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 46,2 punti)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 76,84K unità)14:15: Occupati ADP (preced. 127K unità)14:30: Bilancia commerciale (preced. -78,2 Mld $).