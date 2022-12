A Wall Street si scatenano gli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Segno più in chiusura per il listino USA, che ieri ha ignorato la risalita dei contagi Covid in Cina e le ripercussioni sugli spostamenti, ed ha dato luogo ad un rimbalzino di fine anno, che potrà essere o meno confermato oggi. Ilchiude in aumento dell'1,05%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 3.849 punti. Balza in alto il(+2,54%); sulla stessa tendenza, su di giri l'(+1,83%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna.del Dow Jones,(+3,58%),(+3,17%),(+2,83%) e(+2,76%).(+8,08%),(+5,87%),(+5,68%) e(+5,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,71%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%.