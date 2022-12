Altra seduta in rialzo per l'indice del settore telecomunicazioni (+1,92%)

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 150,48 punti, a quota 8.005,35.L'intanto guadagna 2,84 punti, dopo un inizio di seduta a quota 263,9.Tra le azioni italiane adel comparto telecomunicazioni, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,88%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,42%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,65%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, bene, con un rialzo del 2,71%.