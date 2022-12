Borgosesia, investimenti 2° semestre a 14,9 milioni

Gruppo Borgosesia

(Teleborsa) -, investitore seriale nell’ambito delle special situation & opportunities, conclude2022nuoviper un totale diche, sommati a quelli perfezionati nel primo semestre dell’esercizio ,portanoa raggiungere un valore di, che si confronta con i 22,2 milioni dell’anno 2021.Anche nel secondo semestre il Gruppo ha ritenuto opportuno, ossia su interventi che richiedono un limitato investimento addizionale per la loro ultimazione, e sucon costruttori e fornitori in grado di garantirne la realizzazione a costi predeterminati.Fra le principali operazioni concluse, in aggiunta all'aumento di capitale di Green Soluzioni Immobiliari (4 milioni euro), il Gruppo ha rilevato crediti per la più parte assistiti da ipoteca di primo grado insistente su di un complesso residenziale/ricettivo sul Lago di Garda per un investimento di 5,5 milioni. A fronte di un ulteriore investimento di milioni è stato perfezionato il ripossessamento del complesso immobiliare rappresentato dalla Tenuta Petriolo, ubicata nel cuore del Chianti Senese. Con un investimento di 1,8 milioni il Gruppo ha poi rilevato la partecipazione del 40% detenuta dai soci di minoranza in Tinveste con un investimento di 1 milione ha rilevato il 51% di4F, società risultata aggiudicataria di un’area edificabile di circa 150.000 mq sita a Carimate (CO).