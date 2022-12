Borse asiatiche proseguono rally di fine anno. Tokyo più cauta

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mostrando un maggiore ottimismo circa la possibilità delle banche centrali di abbattere l'inflazione, anche se le pressioni sui prezzi persistono e riemergono preoccupazioni circa la risalita die casi Covid in Cina.Incerta la Borsa di, con ilche scambia con un +0,01%, mentre il Topix cede lo 0,26%. E' rimasta chiusa per festività la piazza diche ieri aveva chiuso in vantaggio di quasi il 2%.Positive le borse cinesi, conche sale dello 0,64%, mentre fa un piccolo scatto in avanti, che arriva allo 0,33%. tessa impostazione percon un +0,37%.Fra le borse che chiuderanno più tardi gli scambi, si registrano guadagni frazionali per(+0,35%),(+0,21%),(+0,58%),(+0,09%). In disparte(-0,11%). .Pressoché invariato(+0,11%); poco sopra la parità(+0,34%).Frazionale ribasso per l', che scambia con una perdita dello 0,54%. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,36% rispetto alla seduta precedente. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,17%.Il rendimento dell'è pari 0,42%, mentre il rendimento delscambia 2,87%.