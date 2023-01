Siccità: in Toscana perso 10% raccolto 2022

(Teleborsa) - In Toscana nel 2022 gli eventi meteo-idrogeologici che hannosolo per la lunga siccità estiva.Lo afferma in una nota, sulla base del rapporto Città clima di Legambiente, ricordando che l'estate 2022 è stata la seconda più calda dal 1955, e nel corso dell'anno le precipitazioni sono state inferiori del 30% rispetto alla media storica. "L'acqua è essenziale per mantenere in vita sistemi agricoli senza i quali è a rischio la sopravvivenza del territorio, la produzione di cibo e la competitività dell'intero settore alimentare", sostiene Fabrizio Filippi, presidente dell'associazione.Per questo servono, sostiene Coldiretti Toscana,con le opere infrastrutturali, potenziando la rete di invasi sui territori, creando bacini o "riattivando quelli già censiti che potrebbero garantire una preziosa riserva di acqua di 440 metri cubi alle aziende agricole".