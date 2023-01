Assosim annuncia ingresso Turquoise Europe e DLA PIPER

(Teleborsa) -, l'associazione rappresentativa degli intermediari finanziari, comunicasistema multilaterale di negoziazione lanciato nel 2020 e controllato da Turquoise Global Holdings Limited (LSEG). Tra gli aderenti è stato ammesso loEntrambi i nuovi ingressi sono parte di network internazionali - sottolinea Assosim - a dimostrazione chee a conferma del buon lavoro svolto da Assosim in termini di ampia rappresentanza."Siamo molto lieti di accogliere all’interno della nostra comunità due player così importanti nello scenario internazionale, quali Turquoise Europe e DLA PIPER", afferma, Presidente di Assosim, che aggiunge "con Turquoise Europe,in Assosim, il che dimostra la, la continua innovazione tecnologica e le opportunità per intermediari e investitori. Per quanto riguarda invece DLA PIPER siamo certi che il suo ampio e strutturato team di professionisti potrà apportare un grande contributo di conoscenza e stimoli ai lavori dei comitati nei quali vengono assunte le decisioni di policy di Assosim."., Head of Turquoise Europe, LSEG ha sottolineato "la nostra adesione ad Assosim è pienamente in linea con la nostra ambizione di far crescere ulteriormente la nostra presenza in Europa attraverso una partecipazione attiva in uno dei maggiori mercati europei, l'Italia. Siamo impazienti di lavorare in stretta cooperazione con Assosim e i suoi membri per gli anni a venire, collaborando grazie alla nostra expertise internazionale e alle nostre competenze in materia di infrastrutture di mercato per portare ulteriori innovazioni e soluzioni ai professionisti del mercato”., Partner di DLA Piper responsabile del dipartimento Finance, Projects & Restructuring in Italia, ha definito l'ingresso in Assosim un "passo quasi naturale per uno studio che vede nel settore finanziario e del mercato dei capitali una delle forze trainanti della propria attività, contando solo nel nostro paese oltre 60 professionisti attivi in questo specifico ambito". "Cercheremo di mettere a disposizione dell’Associazione - ha aggiunto - la nostra esperienza non soltanto su tematiche regolamentari più tradizionali, ma anche su temi nuovi, ma sempre più rilevanti per il nostro mondo, quali FinTech e ESG".