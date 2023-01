Borse asiatiche tutte chiuse per festività. Seoul e India solitarie e contrastate

Tokyo

(Teleborsa) -per recuperare la, capitata di domenica ma anche in vista della chiusura di altri importanti mercati, come Wall Street, che oggi osserverà una giornata di riposo.è ferma assieme ai(Shanghai, Shenzhen, Hong Kong, e Taiwan), ma anche Singapore, Bangkok, Jakarta e Kuala Lumpur sono rimasti fermi per una giornata di riposo.Viaggiano solitarie e contrastate le borse diche cede lo 0,41%eche guadagna lo 0,44%).Tra ledi maggior peso nei prossimi giorni:02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 49,4 punti)01:30: PMI manifatturiero (preced. 49 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 46,7 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,1%).