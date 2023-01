Da pensioni a cuneo fiscale, Calderone detta l'agenda

(Teleborsa) -Per favorire la dinamica salariale è certamente necessario intervenire sulla riduzione del cuneo fiscale e contributivo. Tra gli impegni di legislatura vi è la riduzione del. Lo ha detto il ministro del Lavoro,intervistata da La Stampa.Altro tema centrale resta quello delle pensioni rispetto al quale il ministro ribadisce che l'impegno è di dare un quadro chiaro ai cittadininecessario rendere più organica tutta la disciplina per dare certezze ai lavoratori che hanno il diritto di sapere in modo chiaro quali sono i requisiti per andare in pensione e a quali condizioni, eventualmente, possono anticipare il pensionamento. Oltre al primo pilastro pensionistico, è necessario intervenire per rendere più agevole il coordinamento con il secondo pilastro, con la previdenza complementare, su cuiQuanto al"abbiamo due anni di tempo per il recepimento della Direttiva europea sulIn Italia la contrattazione collettiva di qualità ha dato nel tempo risposte adeguate. Questa può essere la strada da percorrere, riflettendo su come estenderne l'applicazione e valutando