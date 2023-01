Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che mostrano un'ottima performance, pur con scambi molto sottili per effetto delle festività in corso (Wall Street riaprirà i battenti domani). A sostenewre il'umre dei mercati anche il dato del PMI manifatturiero dell'Eurozona in recupero ed in linea con le attese.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,068. L'è sostanzialmente stabile su 1.826,7 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 2,60%.Torna a scendere lo, attestandosi a +213 punti base, con un calo di 6 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,60%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,87%,è ancora chiusa per festività mentreavanza dell'1,32%.Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,37%; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dell'1,32%.Positivo il(+0,88%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per il(+0,23%).di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,15%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,79%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,70%.Buona performance per, che cresce del 2,67%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,52%.Tentenna, che cede l'1,00%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,46%),(+3,04%),(+2,62%) e(+2,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,88%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,14%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,98%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.