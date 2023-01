Saldi invernali, si parte: aprono Sicilia e Basilicata, calendario e regole

(Teleborsa) - Con il nuovo anno, parte immediatamente la corsa agli acquisti scontati: al via, infatti,seguite il 3 dalla Valle d'Aosta, mentrepartirà ufficialmente la caccia a offerte e sconti in tutte le altre regioni italiane. Si muove in autonomia la provincia di Trento dove non è prevista una data di avvio dei saldi che possono essere svoltiAttesa alta per tutto il settore, ma fare previsioni è difficile tenuto conto che in molti hanno già approfittato delle super offerte del Black Friday, mentre si moltiplicano le promozioni anticipate con i pre-saldi riservati alla clientela più affezionata.Proprio contro i 'Boxing Days' pensati per intercettare in anticipo ipunta il ditoche parla di unche "danneggia gli imprenditori che correttamente aspettano il giorno previsto per dare il via alle vendite di fine stagione, a tutto vantaggio soprattutto dei grandi marchi e delle piattaforme web". Tutto questo senza considerare quanto l'impatto dell'inflazione e del caro-bollette inciderà sul budget di spesa che le famiglie riusciranno a riservare agli acquisti a prezzo scontato. Così, le prime stime delle principali organizzazioni del commercio tracciano un quadro in chiaroscuro.Per l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori solo ila spesa media a famiglia sarà di 178,60 euro facendo registrare un calo del 3% rispetto ai saldi invernali del 2022. Più ottimistiche le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio secondo cui saranno 15,4 milioni le famiglie che punteranno sullo shopping in saldo. La spesa media a famiglia si aggirerà sui 304 euro e ogni persona spenderà circa 133 euro, per un giro di affari di 4,7 miliardi di euro.Il presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio,che i consumatori ripongono con sempre maggiore frequenza nei nostri negozi orientati verso future strategie legate alla sostenibilità e all'innovazione".E proprio nell'ottica di rafforzare la fiducia di chi compra in saldo una delle novità di questa edizione dei saldi invernali riguarda la trasparenza sugli sconti praticati. I negozianti d'ora in poi accanto alla merce