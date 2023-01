Saldi, si parte con Sicilia e Basilicata: si punta ad allungare il trend positivo del periodo natalizio

(Teleborsa) - Al via i saldi per latra le speranza dei commercianti che contano di migliorare i già buoni risultati registrati durante il periodo natalizio. Oggi le prime Regioni ad aprire agli sconti sono state. "Con l'inizio dei saldi in Sicilia a partire da oggi speriamo di dare una ulteriore scossa ai consumi nell'isola che, per fortuna, nei giorni precedenti il Natale, hanno fatto registrare un incremento più deciso rispetto a quello degli altri anni, su un +5,6% (dati del nostro ufficio studi) che lasciano preludere al meglio, soprattutto nelle grandi città siciliane", ha dichiarato il presidente regionale di Confcommercio Sicilia,"L'avvio dei prezzi ribassati del 2 gennaio farà bene al commercio e ai consumatori. – ha dichiarato l'assessore regionale alle Attività produttive,- la misura che abbiamo condiviso in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti, ha infatti proprio lo scopo di dare linfa vitale ai negozianti che potranno incassare liquidità fondamentale per la loro sopravvivenza e fornire occasioni di acquisto migliori per gli utenti".La programmazione nella Regione è stata fissata con decreto lo scorso aprile dall'assessorato regionale delle Attività produttive e prevede i saldi invernali appunto dal 2 gennaio al 15 marzo 2023, mentre quelli estivi dall'1 luglio al 15 settembre 2023. Nel calendario fissati anche i periodi per le: dal 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre 2023.ha invece stimato che sei toscani su dieci, il 60% circa, acquisteranno capi d'abbigliamento in saldo per la tornata invernale delle vendite di fine stagione al via il 5 gennaio. "A dicembre i punti vendita hanno registrato un movimento maggiore, soprattutto nelle città d'arte prese d'assalto dai turisti", dice, presidente Federmoda-Confcommercio Toscana, secondo cui i turisti stranieri in alcune località potrebbero incrementare il volume d'affari complessivo.