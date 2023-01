Star7 affitta rami azienda CAAR e STI e si impegna a rilevare attività

STAR7

(Teleborsa) -, dopo aver firmato un term sheet con il gruppolo scorso 29 novembre, ha siglato in data odierna unche comprende, con sede a Torino, diritti analoghi a diritti reali di godimento sulle Partecipate Estere in Brasile e Serbia ed un altro contratto di Affitto per il Ramo d’Azienda della società, con sede a Bolzano.Nei contratti di Affitto, efficaci a partire dal 1° gennaio 2023, sono inoltrenei settori Automotive, Defense e Agriculture ed i contratti di lavoro subordinato di circa 320 dipendenti, in larga maggioranza ingegneri.Il, fondato nel 2009 da Francesco Ellena ed attivo nei settori Automotive, Aerospace & Defence, Railway, Agriculture, Energy, Logistics, Infrastructure ed Electronics si è trovato ad affrontare negli ultimi mesi unache rischia dicompromettere la regolare prosecuzione dell’attività d’impresa. Per questa ragione avvierà un’del proprio indebitamento. Il contratto d’Affitto del Ramo d’Azienda sottoscritto con STAR7 si colloca nella prospettiva di promuovere immediatamente le iniziative più idonee per ladel Ramo d’Azienda stesso.siglati, rispettivamente per il Ramo d’Azienda di CAAR e per il ramo d’azienda di STI, sono, ovvero, alla presentazione dida parte di STAR7 nell’ambito della eventuale liquidazione giudiziale.dalla Data di Efficacia dello stesso conqualora non sia intervenuta la cessione del Ramo d’Azienda a STAR7. Decorso il primo periodo di proroga di sei mesi, il Contratto si scioglie automaticamente, salvo diverso accordo tra le Parti. Ilannui ammontano a un totale di, oltre IVA.Nel contesto dell’Operazione di Ristrutturazione,entro 30 giorni lavorativi dall’Omologa Definitiva dell’accordo di Ristrutturazione dei debiti da parte del Tribunale competente, a patto che, a tale data, si siano verificate alcune predefinite Condizioni Sospensive. Ilper entrambi i Rami d’Azienda, che includono anche le attività in Brasile e Serbia, è stato fissato in un importo massimo di. In aggiunta, a valle dell’Omologa da parte del Tribunale, STAR7 si accolleràfino a un massimo di, con scadenza a fine 2027 e circa 500 mila euro di rimborsi annui, oltre a debiti in termini di TFR (trattamento di fine rapporto) del. Al momento dell’Acquisto, l’uscita di cassa sarà di un massimo di 2,8 milioni di euro per STAR7, che potrà attingere alla liquidità disponibile.