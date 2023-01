Andamento sostenuto per il comparto bancario a Piazza Affari (+2,54%), scambi al rialzo per Unicredit

indice dei titoli bancari in Italia

(Teleborsa) - Rally per l', anticipato dall'ottima performance dell'Ilha aperto a quota 9.749 e ha chiuso a 10.004,2, balzando del 2,54% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'si è attestato a 100 dopo un avvio a quota 98.Tra ledi Piazza Affari dell'indice bancario, risultato positivo per, che lievita del 3,45%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,33% sui valori precedenti.Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,33% sui valori precedenti.Tra le azioni del, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale del 2,09%.Bene, con un rialzo dell'1,80%.Tra ledi Milano, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,88%.