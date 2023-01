Antitrust multa Unieuro e Monclick per pratiche commerciali scorrette

Unieuro

(Teleborsa) -ha inflitto unaper pratiche commerciali scorrette. E' quanto emerge dal bollettino settimsanale dell'AGCM.L'Autorità ha contestato alle due societànella promozione delle vendite online, quando invece i beni prospettati come disponibili non risultavano fisicamente presenti nei magazzini delle Società.è stata contestata anche launitamente alle inesatte informazioni diffuse nella sezione web “Chi siamo”, orientate a far ritenere ai consumatori che Monclick disponesse di propri magazzini, le, con specifico riguardo all’immediato addebito di pagamento e/o al blocco del plafond al momento dell’ordine online edei prodotti acquistati online.La seconda pratica scorretta contestata dallìAuthority riguarda laed in particoare la ritardata/mancata consegna dei prodotti venduti sui Siti e già pagati dai consumatori, l’omissione di informazioni relative al tracking e allo stato di spedizione degli ordini, l’ostacolo all’esercizio dei diritti di recesso e/o rimborso dei consumatori e l’omessa/inadeguata fornitura del servizio di assistenza post-vendita.