Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

(Teleborsa) -, che prosegue i rally di Capodanno, beneficiando dle positivo dato su PMI msnifatturiero cinese in attesa dei dati sull'inflaizone tedesca.Segno meno per l', in una sessione caratterizzata da ampie vendite (-1,08%). Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,82%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,24%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +209 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,44%.denaro su, che registra un rialzo dell'1,37%, svettache segna un importante progresso del 2,16%, e bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,19%.Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,54% sul; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 26.583 punti.In denaro il(+1,38%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+1,48%).di Milano, troviamo(+2,81%),(+2,70%),(+2,62%) e(+2,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,74%.Tra i(+5,37%),(+3,89%),(+3,17%) e(+2,96%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,31%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,27%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,73%.