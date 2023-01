Generalfinance chiude 2022 con turnover oltre 2 miliardi

Generalfinance

(Teleborsa) -ha chiuso l’esercizio 2022 con unrispetto agli 1,4 miliardi del 2021, a seguito di una. Il flusso di erogazioni è statp pari a 1,67 miliardi, in linea a quanto anticipato nel forecast presentato al mercato in data 4 novembre, nell’ambito dell’illustrazione del nuovo piano industriale 2022-2024."Sono orgoglioso di questo risultato. In un anno per noi molto impegnativo, che ci ha visti finalizzare l’unica IPO sul segmento EuronextSTAR Milan di Borsa Italiana, siamo riusciti a mantenere una forte focalizzazione sull’attività commerciale e a servire con efficacia le imprese clienti in un momento in cui le aziende, a causa delle turbolenze sul fronte economico internazionale, hanno particolare necessità di finanziamento del capitale circolante", ha affermato, Amministratore Delegato di Generalfinance, ha dichiarato:"Nel 2022 abbiamo erogato alle imprese nostre clienti circa 1,7 miliardi di euro, oltre 550 milioni di liquidità aggiuntiva rispetto al 2021. ha proseguito - Ritengo che questo dato meglio di tutti rappresenti la forte valenza del nostro business e l’impatto positivo che esprime, anche a livello sociale: l’attività di finanziamento di Generalfinance consente di mantenere vivi siti produttivi, posti di lavoro, realtà industriali storiche, il tutto a vantaggio dei territori in cui siamo operativi".