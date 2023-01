Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Walt Disney

Boeing

3M

Nike

Apple

United Health

Chevron

Coca Cola

Paypal

NetEase

Baidu

Pinduoduo, Inc. Sponsored Adr

Tesla Motors

Lucid Group,

Constellation Energy

Atlassian

(Teleborsa) - A New York, si muove sotto la parità il, che scende a 32.975 punti, con uno scarto percentuale dello 0,52%; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 3.809 punti, ritracciando dello 0,80%.In ribasso il(-1,15%); come pure, in rosso l'(-0,89%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,55%),(+1,28%),(+1,20%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,87%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,61%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,03%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,44%),(+4,21%),(+3,83%) e(+3,74%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -14,97%.Sensibili perdite per, in calo del 9,66%.In apnea, che arretra del 5,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 5,67%.