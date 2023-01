Telepass continua l’ampliamento dell’offerta di sharing mobility con i monopattini, le bici e gli scooter elettrici Bit Mobility

(Teleborsa) -continua l’ampliamento dei servizi diattraverso l’introduzione dei, dellee deglidi Bit Mobility, operatore di micromobilità presente in Italia in ventiquattro città: Bari, Bergamo, Firenze, La Spezia, Lecce, Novara, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pisa, Pescara, Prato, Taranto, Trento, Venezia, Verona, Brindisi, Francavilla, Quartu Sant’Elena, Ragusa, Cattolica, Reggio Calabria, Rimini. Il noleggio dei monopattini, delle bici e degli scooter elettrici Bit Mobility è possibile da oggi in queste città attraverso l’app Telepass, in aggiunta alla app Bit Mobility.Telepass è la app che permette il pagamento di servizi integrati di mobilità, senza l’uso del contante, utilizzando solo il proprioA partire da oggi, per noleggiare un veicolosarà sufficiente essere cliente Telepass, entrare nell’applicazione mobile gratuita Telepass - scaricabile su smartphone Android e iOS -, localizzare il mezzo più vicino e sbloccarlo. Gli utenti potranno circolare liberamente all’interno dell’area operativa Bit Mobility della Città, facilmente riconoscibile dalla, lasciando i mezzi a fine corsa in aree che non intralcino il traffico stradale o parcheggiando senza costi in tutti gli spazi delimitati da strisce bianche o blu.Bit Mobility è attiva inined è l’ideale per brevi spostamenti in città: per arrivare puntuale agli appuntamenti di lavoro, per spostarsi tra le sedi universitarie tra un corso e l’altro, per scoprire tratti altrimenti nascosti della città o anche soltanto per fare un giro e divertirsi con gli amici., Chief Consumer Sales and Marketing Officer di Telepass, dichiara: “L’ingresso dei veicoli ecologici di Bit Mobility nel nostro ecosistema di mobilità integrata amplia l’offerta di sharing mobility in città, promuovendo spostamenti al contempo ecosostenibili e semplici. Telepass non è solo pagamento del pedaggio autostradale senza code ai caselli, ma facilita la vita delle persone in movimento anche nelle città e con i veicoli Bit Mobility aggiungiamo una nuova esperienza di mobilità.”, Co-founder e Ceo Bit Mobility afferma: “La partnership con Telepass certifica il ruolo di Bit Mobility come punto di riferimento a livello nazionale in un settore in costante crescita come quello della sharing mobility. Questa collaborazione ci dà la possibilità di portare avanti con convinzione la nostra mission aziendale: promuovere una nuova cultura basata sul concetto di mobilità sostenibile in ambito urbano ed extraurbano, con un’attenzione particolare verso la riduzione dell’impatto ambientale e forme di trasporto altamente tecnologiche, sicure e immediate”.Continua la trasformazione di Telepass da operatore dia dinamico protagonista della. Attraverso un unico abbonamento e un’unica app si accede infatti a un circuito di pagamento invisibile per offrire un’esperienza di mobilità integrata, con una piattaforma di servizi in continua evoluzione: dal pagamento del parcheggio, del taxi, del treno e del carburante al lavaggio auto e moto a domicilio, dall’acquisto dello skipass alle polizze assicurative, al noleggio di mezzi di spostamento alternativo e senza inquinare come, appena arrivati, i monopattini, le bici e gli scooter Bit Mobility.