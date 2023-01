Tutti positivi i Mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Pirelli

Unicredit

Interpump

Banco BPM

Tenaris

Leonardo

Juventus

Bff Bank

Alerion Clean Power

Industrie De Nora

GVS

Mondadori

Cembre

Datalogic

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, n attesa deiia riapertura dei battenti a Wall Street, dopo il lngo ponte festivo. Occhi puntati anche sul dato dell'infaizone tedesca.Scambi in ribasso per l', che accusa una flessione dell'1,17%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,63%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,74%) si attesta su 79,67 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +212 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,51%.composta, che cresce di un modesto +0,67%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,30%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,52%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,87%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 26.410 punti.Positivo il(+0,81%); sulla stessa tendenza, in denaro il(+0,86%).di Milano, troviamo(+4,11%),(+2,62%),(+2,43%) e(+2,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,52%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,89%),(+4,49%),(+3,00%) e(+2,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -2,55%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,50%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,29%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,05%.