Borse asiatiche contrastate, vola Alibaba che trascina Hong Kong

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con gli investitori di tutto il mondo che attendono la pubblicazione dei, nella quale ha avvertito che i tassi di interesse potrebbero dover rimanere più alti più a lungo. Gli operatori analizzeranno le minute per capire se è probabile un ulteriore inasprimento delle politiche monetarie.Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un calo dell'1,49%; sulla stessa linea,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.è appena sopra la parità.Balza in alto(+2,49%), con il titoloche sale di oltre il 7%. A incidere è il fatto che l'autorità di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese ha approvato un piano di, gigante fintech in cui Alibaba Group ha una partecipazione, per raccogliere 10,5 miliardi di yuan per la sua unità di consumo. L'accordo avvicina Ant al suo obiettivo di soddisfare i requisiti delle autorità di regolamentazione che avevano bloccato la suada record nel 2020.Sulla stessa tendenza, su di giri(+1,68%). Variazioni negative per(-1,01%); effervescente(+1,65%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,12%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,08%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,27%.Il rendimento dell'tratta 0,46%, mentre il rendimento delè pari 2,86%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,8 punti; preced. 49 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 46,7 punti)00:30: Spese reali famiglie, mensile (preced. 1,1%).