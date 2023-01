Il mondo hi-tech si dà appuntamento a Las Vegas: il 5 gennaio prende il via l'edizione 2023 del CES

(Teleborsa) - Dal 5 all'8 agosto asi terrà l'edizione 2023 del(CES), la più grande fiera hi-tech al mondo. Nei suoi 186 mila metri quadri di spazio espositivo (in aumento del 50%) sono attese 2.400 aziende (circa mille in più rispetto al 2022) e oltre 100mila visitatori.Presenta anche l'Italia all'interno delorganizzato dall', che ospiterà una delegazione diversificata di startup tecnologiche. Sono in tuttoe ad accompagnarle in veste di partner della missione vi sono l'ente nazionale di ricerca Area Science Park, l'Agenzia Ice, il Centro Estero per l'Internazionalizzazione della regione Piemonte e non in ultimo Innovit, il primo hub italiano a supporto dell'ecosistema dell'innovazione promosso dale aperto lo scorso ottobre a San Francisco. Nella giornata del 5 gennaio è previsto inoltre undedicato alle opportunità del programmaper le startup, che precederà l'European Innovation Night.Protagoniste del 2023 saranno sicuramente il, ma anche di Web3 e blockchain. Per quel che riguarda il primo settore c'è attesa di vedere come si muoverà su questo fronte Apple e di capire le strategie targate Meta, inoltre sono alte le aspettative per le novità in tema di nuovi visori (Sony svelerà maggiori dettagli del suo PlayStation VR2, l'atteso handset che amplierà gli orizzonti di gioco della PlayStation 5) e di occhialini intelligenti (Magic Leap, Qualcomm e Vuzix).Altro filone che catalizzerà molti degli annunci dei prossimi giorni è quello della, un comparto che secondo le stime diraggiungerà un giro d'affari dientro il 2026. In questo ambito focus sull'interoperabilità fra device di diversi brand pensati per operare con Siri, Alexa e Google Assistant. LG, che da gioca d'anticipo rispetto gli altri vendor, ha già ufficializzato la presentazione di undella famiglia InstaView dotato di porta che diventa trasparente al tocco e di un(l'ArtCool Galley) dotato di display da 27 pollici per visualizzare opere d'arte o fotografie. Lo stesso ha fatto Samsung, che ha ufficializzato le nuove linee di elettrodomestici Bespoke arricchiti dai servizi resi disponibili dalla piattaforma SmartThings. Non meno rilevante sarà infine la carrellata di annunci relativi ai prodotti indossabili, fra nuovi form factor e funzionalità aggiuntive.E poi la sempre più nutrita partecipazione dicon le ultime avanguardie in fatto di auto connesse e guida autonoma. In particolare c'è molta curiosità per scoprire cosa ha in programmache dovrebbe togliere i veli alla sua prima vettura con a bordo un sistema di intrattenimento con console PlayStation 5 integrata.Il palcoscenico del Ces è anche un'occasione per scoprire le new entry in fatto di2 in 1: non sono esclusi infatti annunci e presentazioni da parte dei più importanti produttori come Lenovo, Asus, Hp e Dell. Aspettative alte per quel che riguarda nuovi prodotti pieghevoli o con schermo 3D a tecnologia Oled. A Las Vegas non mancheranno come sempre anche i principali chip maker e da Intel, Nvidia, Amd e Qualcomm. Infine, ampio spazio anche per i prodotti audio e video, in particolare per i. Da LG, Samsung, Sony e Panasonic, ma anche dalle cinesi Tcl e Hisense si attendono gli annunci più interessanti all'insegna dell'ulteriore evoluzione dei pannelli Led e Oled potenziati dalle tecnologie di elaborazione quantistica.