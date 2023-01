L'indice del settore telecomunicazioni è in territorio positivo (+0,98%), positiva la giornata per Tiscali

comparto telecomunicazioni in Italia

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per il, che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'Ilha aperto a 7.905,9, in crescita di 77,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude cautamente positivo a quota 267, dopo aver avviato la seduta a 266.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, bene, con un rialzo dell'1,92%.Tra ledi Piazza Affari, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,27%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dell'1,08%.