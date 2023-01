Lindbergh, rinnovo del contratto con RICOH Italia

Lindbergh

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha sottoscritto un, azienda leader nell’offerta di prodotti e servizi in ambito printing, digital workplace e business process management.Si tratta di erogazione di servizi, da parte di Lindbergh, didi parti di ricambio e diper la rete di assistenza diretta di RICOH Italia, costituita da oltre 150 tecnici manutentori itineranti, capillarmente distribuiti sul territorio nazionale.L'accordo prevede undel contratto, per un controvalore, in funzione dei volumi attesi, di"Il rinnovo del contratto sottoscritto con RICOH, nostro, conferma la fiducia riposta nella nostra organizzazione e la nostra capacità di costruire, senza eccezione alcuna, relazioni estremamente positive e durature nel tempo, che permettono di raggiungere una perfetta integrazione dei nostri servizi nella Supply Chain dei nostri Clienti", ha commentatodi Lindbergh.