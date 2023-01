Equinor e RWE, accordo su supply chain a idrogeno per centrali elettriche tedesche

Equinor

(Teleborsa) -, rispettivamente colossi energetici di Norvegia e Germania, hanno firmato un memorandum d'intesa (MoU) per. Le due società, con l'appoggio dei rispettivi governi, mirano a sostituire le centrali elettriche a carbone tedesche con centrali elettriche alimentate a gas pronte per l'idrogeno e implementare una produzione di idrogeno a basse emissioni di carbonio in Norvegia, il quale sarà poi esportato attraverso in Germania attraverso un gasdotto.In particolare, è prevista la costruzione di, contribuendo alla tabella di marcia della Germania per l'eliminazione graduale del carbone. Equinor e RWE deterranno congiuntamente i CCGT che inizialmente saranno alimentati a gas naturale e poicon l'ambizione di funzionare completamente a idrogeno quando i volumi e la tecnologia saranno disponibili.Prevista anche laper produrre idrogeno a basse emissioni di carbonio dal gas naturale con CCS. Più del 95 percento della CO2 sarà catturato e immagazzinato in modo sicuro e permanente sotto il fondale marino al largo della Norvegia, si legge in una nota.Infine, è prevista l'e lo sviluppo congiunto diche consentiranno la produzione di idrogeno rinnovabile come combustibile per l'energia elettrica e altri clienti industriali in futuro. Il gasdotto quindi trasporterà inizialmente idrogeno blu, che viene prodotto convertendo il gas naturale e catturando il carbonio emesso, mentre l'energia eolica potrebbe consentirgli di passare all'idrogeno verde, che viene prodotto utilizzando energia rinnovabile."La collaborazione ha il potenziale per trasformare la Norvegia in un- ha commentato Anders Opedal, CEO di Equinor - Questa è un'opportunità unica per costruire un'industria dell'idrogeno in Norvegia, dove l'idrogeno può essere utilizzato anche come materia prima per le industrie nazionali"."L'idrogeno blu in grandi quantità può iniziare, con successiva conversione in fornitura di idrogeno verde - ha dichiarato Markus Krebber, CEO di RWE - Questo è esattamente ciò che stiamo portando avanti con la nostra partnership:".