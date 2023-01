In rosso la Borsa americana su mercato del lavoro ancora forte

Amazon

Walgreens Boots Alliance

Silvergate Capital

Bed Bath & Beyond

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare iche potrebbero avere effetti sulle prossime scelte della banca centrale americana. I verbali del FOMC, diffusi ieri sera , hanno evidenziato l'atteggiamento da falco della FED e il suo impegno a combattere l'inflazione attraverso ulteriori aumenti dei tassi di interesse mentre l'inflazione rimane inaccettabilmente alta. L'esperienza storica, hanno aggiunto i funzionari della FED.Gli operatori, nella giornata odierna, faranno attenzione alle parole dei funzionari FEDper ulteriori indizi sull'evoluzione della politica monetaria.Intanto, il mercato del lavoro statunitense rimane molto forte. L'andamento deinel settore privato statunitense è stato infatti molto migliore del prevosto a dicembre 2022, secondo secondo il report della Automated Data Processing (ADP). Inoltre, sono diminuite oltre le attese le nuovenegli USA. Sempre sul fronte macroeconomico, è calato oltre le previsioni ilamericano.Tra ic'è, che ha comunicato che inell'ambito di una riduzione del personale precedentemente annunciata. I tagli ai posti di lavoro riguarderanno in gran parte le organizzazioni di e-commerce e di risorse umane dell'azienda. Occhi puntati anche su, che ha battito le attese degli analisti con la trimestrale, ma ha registrato una perdita netta di 3,72 miliardi di dollari per une altre questioni legate al tema.per, che ha riportato unrelativi alle criptovalute nel quarto trimestre e ha affermato che avrebbe ridotto la sua forza lavoro del 40%, e per, la quale ha affermato che "vi sono dubbi sostanziali sulla capacità della società di continuare a operare come un'entità in funzionamento" e che staper Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,99%; sulla stessa linea, l'perde lo 0,93%, continuando la seduta a 3.817 punti. In ribasso il(-1,14%); sulla stessa linea, in rosso l'(-0,9%).