L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di quattro rialzi consecutivi (+2,23%)

(Teleborsa) - Forte rialzo per l', come peraltro atteso e anticipato dall'andamento eccellente dell'Ilha chiuso a quota 130.163,58, in aumento di 2.837,6 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l', ha terminato gli scambi a 756,62, dopo aver esordito a quota 736,5.Tra i titoli del, seduta positiva per, che avanza bene e porta a casa un +2,56%.Tra leitaliane, nuovo spunto rialzista per, che guadagna bene e porta a casa un +2,77%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,18%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,41%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,77%.Modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,50%.