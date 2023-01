Mercati europei prudenti valutano peso verbali Fed

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Saipem

CNH Industrial

ENI

Hera

Prysmian

DiaSorin

Terna

Piaggio

Fincantieri

De' Longhi

Industrie De Nora

IREN

CIR

Luve

SOL

(Teleborsa) - Listini azionari europei in ordine sparso, stamane, tirano il fiato dopo il rally della vigilia, mentre riflettono su quanto emerso dai verbali Fed, ovvero mantenere un orientamento politico restrittivo.Intanto dal fronte macroeconomico, sono giunte indicazioni sopra la stime dal PMI cinese relativo al settore dei servizi e dal dato che misura la fiducia dei consumatori giapponesi . Buone nuove anche dalla Germania, dove l'avanzo della bilancia commerciale è cresciuto più del consenso. Il focus ora si sposta sui prezzi alla produzione di Eurolandia e sull'inflazione italiano, entrambi in arrivo in mattinata. Dagli USA, sono attesi nel pomeriggio: la stima ADP sul saldo delle buste paga del settore privato statunitense, le nuove richieste di sussidio alla disoccupazione e il saldo della bilancia commerciale.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,062. Lieve calo dell', che scende a 1.849,5 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,21%), che raggiunge 74,45 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +199 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,30%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,29%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,36%; sottotonoche mostra una limatura dello 0,48%. Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,22%, mentre, al contrario, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 26.873 punti.Tra lea grande capitalizzazione, bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,16%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,96%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,76%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,66%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,19%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,70%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,22%.Tra i(+2,30%),(+2,01%),(+1,72%) e(+1,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,89%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,69%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,52%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,42%.Tra lepiù importanti:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 46,7 punti)08:00: Bilancia commerciale (atteso 7,5 Mld Euro; preced. 6,9 Mld Euro)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,9%; preced. -2,9%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 27,5%; preced. 30,8%)11:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%).